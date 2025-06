Officiellt: Chelsea köper Essugo från Sporting

Chelsea FC förstärker truppen inför nästa säsong.

Detta då man under måndagen har gjort klart med Dario Essugo, 20, från Sporting.

Prislappen sägs landa på drygt 243 miljoner kronor.



Premier League-säsongen 2024/2025 tog nyligen slut – och därmed påbörjas arbetet för nästa års säsong.



Detta i form av truppbygge och aktivitet på transfermarknaden.



Under måndagen står det klart att Chelsea presenterar ett nyförvärv från Sporting.



Han heter Dario Essugo, är 20 år gammal, och har varit utlånad till Las Palmas under den gångna säsongen.



Den defensiva mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2033 och sägs kosta London-klubben 243 miljoner kronor att köpa loss.



Under årets säsong blev det spel i 27 La Liga-matcher för Essugo i vilka han gjorde ett mål. I Sporting spelade han totalt 25 matcher.