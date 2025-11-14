Officiellt: Chrupalla lämnar Helsingborg – återvänder till HBK

Pawel Chrupalla har varit på lån i Helsningborg under hösten.

Nu står det klart att Helsingborg inte nyttjar köpoptionen.

Chrupalla återvänder därmed till Halmstad.

Foto: Bildbyrån

I somras lånade Halmstad ut Pawel Chrupalla till Helsingborg. Låneavtalet innehäll en köpoption men Helsingborg valde at inte nyttja den. Det innebär att Chrupalla återvänder till Halmstads BK som han har kontrakt med till slutet av 2027.

”Vi tackar honom för hösten i HIF och önskar lycka till”, skriver HIF på X.