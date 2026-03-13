Officiellt: Croon lånas ut till Gefle

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF lånar ut målvakten Max Croon till Gefle IF. Lånet sträcker sig över hela säsongen. Croon var utlånad till Östersund under hösten 2025.

– Det känns väldigt bra, jag har varit här i några veckor och laget känns seriöst och bra både på och utanför planen. Jag har fått goda intryck av klubben och kommer att trivas här. Så jag är väldigt nöjd med att vara här, säger Max Croon via klubbens uttalande.

Sportchef Bosse Andersson säger följande om lånet:

– Max går på lån till Gefle i Division 1 under hela säsongen 2026. Han har varit där under en tid och bekantat sig med klubben och har fått ett fint mottagande. Speltid och förtroende är viktigt för en målvakt och det här blir en perfekt miljö för Max att utvecklas i. Det är även värt att poängtera att det är ett permanent lån som gäller, vilket innebär att han inte kommer att ha dubbel speltillhörighet under året, säger Bosse Andersson.

