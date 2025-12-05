Officiellt: Daniel Culha tar över J-Södra

Jönköpings Södra har presenterat sin nya huvudtränare.

Det är Daniel Culha som tar över Ettan-klubben.

Kontraktet sträcker sig över 2028.

Foto: Bildbyrån

Jönköpings Södra slutade på en tredjeplats i Ettan Södra den gångna säsongen och missade precis kval till superettan. Efter säsongen gick J-Södra skilda vägar med tränaren Patrik Ingelsten. Nu har klubben gjort klart med en ny på posten.

Det är Daniel Culha som tar över J-Södra. Den nya huvudtränarens kontrakt sträcker sig över säsongen 2028.

Culha anslöt till J-Södra 2023, då som övergångstränare, där han hade ansvaret att flytta upp akademispelare till seniorlaget.

Culha har även ett förflutet i Husqvarna FF.