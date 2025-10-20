Officiellt: Danny Röhl tar över Rangers

Rangers har gjort klart med en ny tränare.

Det är tysken Danny Röhl som tar över den skotska jätten.

Foto: Alamy

I början av oktober fick Russell Martin sparken som tränare i Rangers. Nu står det klart att den skotska jätteklubben har hittat en ersättare.

Det är tyske Danny Röhl som blir ny tränare i Rangers.

– Det är ett enormt privilegium att ta på sig rollen som huvudtränare i en så otrolig klubb, erkänd över hela världen, säger Röhl i ett uttalande.

Rangers ligger på en sjätteplats i den skotska ligan efter en kräftgång i ineldningen av säsongen.

– Förväntningarna är enorma och jag älskar den här utmaningen eftersom jag sätter höga krav på mig själv och laget också, säger den nye tränaren.

Danny Röhl kommer senast från ett tränaruppdrag i Sheffield Wednesday.