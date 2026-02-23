Officiellt: David Seger klar för Häcken

David Seger, 26, är tillbaka i Sverige.

Mittfältaren har kritat på för BK Häcken.

– Det är en toppklubb, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

David Seger lämnade Östers IF för CSKA Sofia i Bulgarien under sommaren 2025. Förra veckan stod det klart att 26-åringen har brutit med den bulgariska klubben.

Nu har Seger presenterats av BK Häcken. Kontraktet med den allsvenska klubben sträcker sig över säsongen 2026.

– När man kommer till en klubb som Häcken är målen och förväntningarna höga. Det är en toppklubb som ofta slåss om bra placeringar i Allsvenskan och cupen, så målet är att göra det så bra som möjligt, utmana alla lag och vinna alla matcher, säger Seger på Häckens hemsida.

David Seger har ett förflutet i klubbar som Sollentuna FK och Örebro SK.