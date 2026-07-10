Officiellt: Degerfors lånar in Robin Dzabic

Robin Dzabic är klar för Degerfors.

Han ansluter till klubben på ett lån.

– Jag ser fram emot att få se honom på planen, säger sportchefen Patrik Werner via klubbens hemsida.

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Degerfors har stärkt upp truppen inför hösten. Klubben lånar in Robin Dzabic över 2026 men det finns även en köpoption i avtalet.

Han kommer senast från norska Sandefjord.

– Vi har bra koll på honom sedan tidigare och har mött honom ett par gånger med Degerfors. Förhoppningsvis kommer hans egenskaper att stärka vår offensiv under säsongen och jag ser fram emot att få se honom på planen, säger sportchefen Patrik Werner via klubbens hemsida.

Klubben jobbar för att få honom spelklar till söndagens match mot Västerås.