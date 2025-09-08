Officiellt: Divine Teah lånas ut från Slavia Prag

Den före detta Hammarby-talangen Divine Teah har inte lyckats slå sig in i Slavia Prags startelva.

Därför lånas han nu ut – till seriekonkurrenten FK Pardubice.

Detta fram till årsskiftet.

Det var i oktober förra året som Hammarby sålde den liberiska talangen Divine Teah till Slavia Prag för omkring 50 miljoner kronor.

Sedan dess har 19-åringen fått speltid i tolv matcher, där samtliga har varit inhopp.

Nu står det klart att den tjeckiska storklubben lånar ut mittfältaren till seriekonkurrenten FK Pardubice – utan någon köpoption.

Lånet sträcker sig fram till årsskiftet.

– Divine Teah är en enorm talang och en framtida nyckelspelare för Slavias. Vid 19 års ålder har han redan visat stor blick för spelet och teknik. Han behöver dock spela regelbundet, vilket är anledningen till att vi valde ett korttidslån till Pardubice, säger Slavia Prags sportchef, Jiří Bílek, i ett uttalande.

Bílek fortsätter:

– Jag är övertygad om att han kommer att hjälpa dem och samtidigt få välbehövlig matcherfarenhet. Vi kommer att bevaka honom noggrant under hela perioden och jag tror att han kommer att återvända till oss ännu starkare och redo att ta nästa steg 2026.

Divine Teahs kontrakt med Slavia Prag sträcker sig över 2029. Med Liberia står han noterad för spel i 14 landskamper.