Elsa Pelgander spenderade förra säsongen i Djurgården på lån.

Nu köps Juventus-spelaren loss av Stockholmsklubben.

– Det känns jättebra, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Djurgården lånade in Juventus-spelaren Elsa Pelgander förra säsongen. Nu meddelar ”Blåränderna” att 19-åringen köps loss och skriver ett tvåårskontrakt.

– Det känns jättebra att skriva på för två år till med Djurgården, jag trivs väldigt bra och känner att jag har utvecklats. Jag tycker vi gjorde en bra säsong förra året, så det ska bli kul att fortsätta bygga vidare på det även detta år, säger Elsa Pelgander på klubbens hemsida.

Sportchef Jean Balawo:

– Vi är glada och stolta över att få knyta till oss en spelare på den här nivån när vi nu rekryterar hem Elsa Pelgander från Juventus.

Mittfältaren noterades för 17 starter i damallsvenskan 2025.