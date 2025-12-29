Officiellt: Djurgården lånar ut Sawo

Zakaria Sawo lånas ut av Djurgården.

Anfallaren ansluter till AEL Limassol på ett avtal till den 1 juli 2026.

Foto: Bildbyrån

Zakaria Sawo värvades av Djurgården för att ersätta Deniz Hümmet. Väl i allsvenskan har Sawo haft det svårt att slå sig in i startelvan och det har bara blivit fem starter den gångna säsongen.

Nu står det klart att Djurgården lånar ut Sawo till cypriotiska AEL Limassol. Avtalet sträcker sig fram till den 1 juli 2026.

– Det känns väldigt tryggt, jag har ju varit här innan och är bekant med staden. I och med att det är ett lån som är ganska kort är det viktigt med en plats och en miljö som man känner till väl och kan adaptera till snabbt, säger Sawo på Djurgårdens hemsida.

Anfallaren har tidigare spelat för AEL:s lokalrivaler Aris Limassol, innan han flyttade till ”Blåränderna”.