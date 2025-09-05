Officiellt: Djurgården säljer duo till England

Tove Almqvist och Ebba Hed lämnar Djurgården.

Duon är klar för engelska Nottingham Forest.

– Det är första gången jag får möjlighet att spela utomlands efter mina snart tolv år i damallsvenskan, säger Almqvist.

Det engelska transferfönstret (på damsidan) stängde under natten till fredag, och under fredagsmorgonen stod det klart att en riktig bomb hade briserat i natt.

Djurgården meddelade nämligen att både Tove Almqvist, 29, och Ebba Hed, 25, lämnar klubben för den engelska andraligan och klassikerklubben Nottingham Forest.

– Det känns väldigt spännande och roligt, ett äventyr som väntar. Jag har fått väldigt bra intryck av Nottingham och de satsar rejält för att ta nästa steg, så jag är glad över att få vara med på den resan. Samtidigt känns det ju vemodigt att lämna en sådan fin förening som Djurgården. Jag har utvecklats som spelare och människa här och jag kommer alltid att ha Djurgården nära hjärtat, säger Hed i ett uttalande.

Ebba Hed lämnar efter tre år i ”Blåränderna”, medan Tove Almqvist hann med 3,5 år i Stockholmsklubben.

– Djurgården har blivit en del av mig och jag lämnar med vetskapen om att laget är på en bra plats och i goda händer. Jag vill tacka för mina år här och vad föreningen har gett mig. Jag är evigt tacksam och kommer bära med mig alla fina fina minnen, fantastiska människor som gjort ett start intryck på mig och framstegen som föreningen har tagit under de år jag har varit här, summerar Tove vars favoritminne också är från årets säsong, säger hon.

Sportchef Jean Balawo:

– Djurgårdens IF Elitfotboll har accepterat bud på Tove Almqvist och Ebba Hed. Detta är en bra affär som stärker klubbens position både sportsligt och ekonomiskt, samtidigt som den ger spelarna en möjlighet att ta nästa steg i sina karriärer, säger han och fortsätter:

– Vi vill rikta ett varmt tack till både Ebba och Tove för deras professionalism och betydande insatser i den blårandiga tröjan. Dörren står alltid öppen för en återkomst, och vi önskar dem all lycka och framgång i sina nya miljöer.

Samtidigt meddelar Djurgården att Elin Westlund kallas tillbaka från sitt lån i Umeå FC.