Officiellt: Djurgården säljer Santeri Haarala

Santeri Haarala har gjort sitt i Djurgården.

Han är nu klar för spel i HJK.

– Det känns bra att komma hit till HJK och få en nystart, säger han via DIF:s uttalande.

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Santeri Haarala har haft en tuff tid i Djurgården. Han drabbades av hjärtmuskelinflammation och spelade inget under våren. Innan dess var han även utlånad till Degerfors. Haarala har kontrakt över 2027 men redan nu flyttar han.

Han är klar för HJK.

– Det känns bra att komma hit till HJK och få en nystart. Även skönt att vara tillbaka i Finland där jag har min familj och flickvän. HJK Helsingfors är ju den största klubben i Finland och jag känner tränaren väl sedan tidigare så det här blir ett bra upplägg för mig, säger han i ett uttalande på Djurgårdens webbplats.

Fotbollschef Maximilian Hahn:

– Vi vill önska Santeri all lycka i samband med övergången. Hans önskan var att få flytta hem för en nystart, både privat och professionellt, och vi ville hjälpa honom att göra det möjligt. Under Santeris tid i Djurgården har hans positiva personlighet och fina inställning varit en stor tillgång i omklädningsrummet.

Han fortsätter:

– Samtidigt är den här övergången ytterligare ett steg i vårt arbete med att skapa en bättre balans i truppen och forma spelargruppen inför framtiden. Vi är tacksamma för allt Santeri har bidragit med och önskar honom ett stort lycka till framöver.