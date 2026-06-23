Officiellt: Djurgården värvar anfallare

Djurgårdens IF har förstärkt truppen.

Stockholmsklubben värvar anfallaren Angelo Agbejoye.

Han skriver på ett femårskontrakt.

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Djurgårdens IF har säkrat upp anfallet. Angelo Agbejoye ansluter till klubben på ett femårskontrakt. Han är 18 år gammal och ansluter från Grassrunners FC.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att vara här, säger Angelo som beskriver sin spelstil så här:

– Mina främsta styrkor är snabbhet, anfall, finess, att göra mål och slå avgörande passningar, skapa chanser och, kort sagt; vinna, säger han via klubbens uttalande.

Djurgårdens scout Jonatan Axelsson om värvningen:

– Angelo är en spelskicklig vänsterfotad spelare som trivs bäst som ytterforward till höger. Han besitter en spets i sin fart kombinerat med ett fint tekniskt paket och är en skicklig avslutare. Han är en ung spelare och har självklart också delar i sitt spel som han behöver utveckla och den tiden ska han få här. Vi ser en stor potential i honom och vi är väldigt glada att han nu skrivit på för Djurgården.