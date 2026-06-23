Officiellt: Djurgården värvar anfallare
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Djurgårdens IF har förstärkt truppen.
Stockholmsklubben värvar anfallaren Angelo Agbejoye.
Han skriver på ett femårskontrakt.
Djurgårdens IF har säkrat upp anfallet. Angelo Agbejoye ansluter till klubben på ett femårskontrakt. Han är 18 år gammal och ansluter från Grassrunners FC.
– Jag är väldigt glad och tacksam över att vara här, säger Angelo som beskriver sin spelstil så här:
– Mina främsta styrkor är snabbhet, anfall, finess, att göra mål och slå avgörande passningar, skapa chanser och, kort sagt; vinna, säger han via klubbens uttalande.
Djurgårdens scout Jonatan Axelsson om värvningen:
– Angelo är en spelskicklig vänsterfotad spelare som trivs bäst som ytterforward till höger. Han besitter en spets i sin fart kombinerat med ett fint tekniskt paket och är en skicklig avslutare. Han är en ung spelare och har självklart också delar i sitt spel som han behöver utveckla och den tiden ska han få här. Vi ser en stor potential i honom och vi är väldigt glada att han nu skrivit på för Djurgården.
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