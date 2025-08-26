Carney Chukwuemeka spenderade våren på lån hos Borussia Dortmund.

Nu står det klart att den tyska storklubben köper loss honom.

Dortmund uppges betala Chelsea 20 miljoner euro.

Carney Chukwuemeka lämnade Chelsea temporärt för Borussia Dortmund i vintras.

Nu står det klart att övergången blir permanent, detta meddelas denna tisdag.

– Det känns riktigt bra att nu vara en viktig del av BVB. Jag har lärt känna den här klubben, tränaren, mina lagkamrater och fansen under de senaste månaderna, och jag är bara glad att Borussia Dortmund nu är mitt nya fotbollshem. Jag kommer att ge allt jag kan för att se till att vi når våra mål som lag, säger han i ett uttalande.

Dortmund uppges betala Chelsea 20 miljoner euro för 21-åringen, detta motsvarar 223 miljoner kronor.

Chukwuemeka har skrivit på ett kontrakt med Dortmund fram till sommaren 2030.