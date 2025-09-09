Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Douglas Bergqvist klar för tjeckiska Vlašim

Tor Sundberg
Webbredaktör
Han har tränat med Östersunds FK under sommaren.
Nu har Douglas Bergqvist hittat en ny klubb.
Detta i form av tjeckiska FC Sellier & Bellot Vlašim, i landets andraliga.

Den svenske mittbacken Douglas Bergqvist har tidigare spelat för klubbar som Östersunds FK, Kalmar FF och Degerfors IF.

Den senaste tiden har 32-åringen tillbringat i Tjeckien, där han spelade för högstaliga-klubben Karvina.

Efter en sommar där mittbacken har tränat med Östersunds FK har han hittat en ny klubb, i Tjeckien.

Detta då han har skrivit på FC Sellier & Bellot Vlašim genom en fri transfer. Det presenterar andraligaklubben på sina sociala medier.

Hur långt kontraktet är framgår inte av informationen.

