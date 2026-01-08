Officiellt: Douglas Bergqvist lämnar Vlašim

Sedan 2024 har Douglas Bergqvist spelat i Tjeckien.

Nu står det dock klart att han lämnar FC Sellier & Bellot Vlašim.

Således är 32-åringen fri på marknaden.

Foto: Bildbyrån

Det var under våren 2024 som Douglas Bergqvist, 32, lämnade Degerfors IF och flyttade till Tjeckien.

Där spelade han först för MFK Karviná innan han under sommaren bytte till FC Sellier & Bellot Vlašim i den tjeckiska andraligan.

Totalt sett blev det åtta matcher och ett mål för mittbacken som nu lämnar andraligalaget. Var den klubblöse spelaren kommer att spela sin fotboll i framtiden återstår att se.

Tidigare i sin karriär har Bergqvist spelat för klubbar som Kalmar FF, Östersunds FK och norska Haugesund.