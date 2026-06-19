Officiellt: Earps klar för London City

Målvakten Mary Earps flyttar hem igen.

Hon är klar för London City Lionesses.

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Mary Earps meddelade för några veckor sedan att hennes tid i Paris Saint-Germain FC var över.

Sedan dess har det florerat en hel del rykten kring hennes nästa klubbadress men nu står det klart att hon flyttar hem.

Målvakten är klar för London City Lionesses och blir därmed lagkamrat med Kosovare Asllani. Klubben hoppas även kunna säkra upp Alexia Putellas och då har man flera av världens bästa spelare i klubben.