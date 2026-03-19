Officiellt: Efter guldet – Uba Charles klar för Ålesund

Han var med och vann guld med Mjällby AIF förra året.

Nu har Uba Charles gjort klart med norska Ålesunds FK.

– Jag gillar inte riktigt att prata om mig själv, säger nigerianen i ett uttalande.

Det var inför fjolårssäsongen som Mjällby AIF valde att låna in Uba Charles, 23, från norska Lillestrøm. Under guldsäsongen spelade ytterbacken tolv allsvenska matcher i vilka det blev ett mål.

Efter att ha lämnat in matchtröjan på Listerlandet har Charles återvänt till Norge, och nu gjort klart med en ny klubb.

Under torsdagen står det klart att 23-åringen har skrivit på för Eliteserien-klubben Ålesunds FK där han kommer att spela fram till slutet av 2027.

– Det känns bra. Det är en väldigt bra känsla!, säger 23-åringen i ett uttalande och fortsätter:

– Jag föredrar att visa vad jag kan på planen. Jag är inte så förtjust i att beskriva mig själv framför en mikrofon eller en kamera. Jag är egentligen inte så förtjust i att prata om mig själv.

Ålesunds tränare, Kjetil Rekdal, är nöjd över klubbens värvning.

– Uba är en snabb allround-spelare med bra erfarenhet. Han kan spela på båda kanterna som wingback och är bra en mot en, både offensivt och defensivt. Vi ser fram emot att ha honom i truppen nu inför bortamatchen mot Start.





