Officiellt: Elias Durmaz klar för ny klubb

Elias Durmaz har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i Eskisehirspor i turkiska fjärdeligan.

Foto: Bildbyrån

Vintern 2024 lämnade Elias Durmaz AIK för turkiska Genclerbirligi och den offensive mittfältaren skrev då på ett kontrakt fram till sommaren 2026.

Speltiden har dock blivit knapp och förra våren spenderades på lån i Adanaspor och efter att inte ha fått någon speltid hittills den här säsongen så går han vidare i karriären.

Durmaz har skrivit på för Eskisehirspor.

Klubben återfinns i den turkiska fjärdedivisionen.