Officiellt: Ellen Toivio presenterad av Husqvarna FF

Ellen Toivio har lämnat BP och damallsvenskan.

Nu är hon klar för Husqvarna FF.

Foto: Bildbyrån

Den rutinerade offensiva spelaren Ellen Toivio har lämnat BP och damallsvenskan. Nu är Toivio presenterad av en ny klubb.

Nykomlingarna i Elitettan, Husqvarna FF, blir den nya klubbadressen.

Toivio har spelat 85 damallsvenska matcher för BP och har dessförinnan spelat för IK Uppsala i både Elitettan och Allsvenskan.