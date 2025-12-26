Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Ellen Toivio presenterad av Husqvarna FF

Ellen Toivio har lämnat BP och damallsvenskan.
Nu är hon klar för Husqvarna FF.

Den rutinerade offensiva spelaren Ellen Toivio har lämnat BP och damallsvenskan. Nu är Toivio presenterad av en ny klubb.

Nykomlingarna i Elitettan, Husqvarna FF, blir den nya klubbadressen.

Toivio har spelat 85 damallsvenska matcher för BP och har dessförinnan spelat för IK Uppsala i både Elitettan och Allsvenskan.

