Officiellt: Elma Junttila Nelhage förlänger med Lyon

Den svenska landslagsbacken Elma Junttila Nelhage har tagit ett beslut.

Hon förlänger sitt kontrakt med Lyon.

Det nya kontraktet sträcker sig till sommaren 2029.

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Damlandslagets mittback Elma Junttila Nelhage har förlängt sitt kontrakt med Lyon.

Det nya kontraktet sträcker sig till sommaren 2029.

”OL Lyonnes är glada att meddela att klubben förlängt kontraktet med försvararen Elma Junttila Nelhage med ytterligare två säsonger, vilket innebär att avtalet nu gäller till den 30 juni 2029” skriver klubben på sin hemsida.

Elma Junttila Nelhage lämnade BK Häcken för spel i Lyon i januari 2025. Hon står noterad för sju landskamper i a-landslaget.