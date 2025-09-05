Officiellt: Emil Holten lånas ut till Tyskland

Emil Holten, 29, bryter lånet till Fredrikstad.

I stället lånas Elfsborg-spelaren ut till Hansa Rostock i Tyskland.

– Vi önskar Emil all lycka till i en ny spännande utmaning och liga, säger klubbchef Stefan Andreasson.

Succén i Elfsborg har uteblivit för Emil Holten sedan dansken anslöt från Esbjerg i fjol. Anfallaren har spenderat vårsäsongen på lån i norska Fredrikstad.

Nu avslutas låneavtalet med den norska klubben, meddelar Elfsborg under fredagen. I stället lånas Holten ut till Hansa Rostock i den tyska tredjeligan. Lånet gäller fram till sommaren 2026 och i avtalet finns det en utköpsklausul som tillåter den tyska klubben att köpa loss 29-åringen permanent.

– Emil har haft en fin tid i Fredrikstad med bra prestationer men i samråd med Fredrikstad och Emil själv har vi nu valt att ingå ett nytt låneavtal med Hansa Rostock som även innehåller en köpoption med vissa förutsättningar. Vi önskar Emil all lycka till i en ny spännande utmaning och liga, säger klubbchefen Stefan Andreasson i ett uttalande.

Totalt har det blivit 17 framträdanden och tre mål i Elfsborg för Emil Holten.