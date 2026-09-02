Officiellt: Enzo Fernandez klar för City – tangerar rekord

Manchester City värvar Enzo Fernandez.

Övergången sägs landa på 1,6 miljarder kronor.

– Jag kunde inte vara lyckligare över att vara här, säger han i ett uttalande.

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Manchester City slog till med en rejäl värvning sent under deadline day.

Chelsea-stjärnan Enzo Fernandez ansluter till klubben på ett kontrakt till sommaren 2031.

– Varje spelare vill vara en del av en klubb som denna eftersom alla vet hur välskött City är. Jag kunde inte vara lyckligare över att vara här, och jag är redo för utmaningen att hjälpa City att fortsätta vinna titlar. Det här är en klubb byggd för framgång, säger argentinaren i ett uttalande.

Enligt sillygurun Fabrizio Romano landar övergången på 125 miljoner pund, vilket motsvarar 1,6 miljarder kronor. Om prislappen stämmer tangerar det Alexander Isaks Liverpool-flytt som den dyraste övergången i Premier League.

Enzo Fernandez noterades för 31 mål och 30 assist på 170 matcher i Chelsea.