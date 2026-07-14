Officiellt: Erica Persson Welin lämnar Växjö DFF

Erica Persson Welin lämnar Växjö DFF.

Hon återvänder hem till Skåne och Trelleborgs FF.

– Jag vill tacka klubben, laget och staben för den här tiden, säger hon via klubbens uttalande.

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Erica Persson Welin anslöt till Växjö från Trelleborg inför denna säsongen.

Nu står det klart att hennes tid i damallsvenskan och Växjö är över för denna gången. Hon kommer återvända hem till Trelleborg.

– Jag vill tacka klubben, laget och staben för den här tiden. Det har varit en lärorik period där jag har utvecklats mycket och jag tar med mig många erfarenheter och fina minnen. Jag har funderat under en längre tid, då jag inte riktigt har fått helheten att fungera, och har därför behövt landa i att detta är rätt beslut för mig. Jag är väldigt tacksam för klubbens förståelse och stöttning i detta och önskar laget all lycka till framöver, säger hon via klubbens uttalande.

Huvudtränare Olof Unogård:

– Erica har haft en fin utveckling hos oss och har verkligen haft förmågan att bli en träningsvecka bättre hela tiden. Belöningen kom i omgång 8, då hon startade sin första match och efter det blev det fyra raka 90-minutare. Hon var högst bidragande till vår fina poängskörd i de tre sista matcherna innan uppehållet. Jag tycker att det är synd att hon lämnar men det är fler saker än fotbollen som ska klaffa vid flytt till en ny stad, och jag får passa på att tacka Trelleborgs FF för en smidig och bra dialog i detta.

Hon har tidigare spelat i Malmö FF.