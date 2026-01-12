Officiellt: Ericsson förlänger med Häcken

Martin Ericsson blir kvar i BK Häcken.

Fotbollschefen förlänger sitt avtal med klubben.

– Det betyder väldigt mycket för mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Martin Ericsson har varit en del i BK Häckens sportsliga ledningen sedan 2020. Nu står det klart att fotbollschefen förlänger sitt avtal med Hisingenklubben.

– Det betyder väldigt mycket för mig. Vi har uppnått många resultatmål och förflyttat klubben på flera sätt de senaste fem åren, men det känns ändå som att vi bara är i början av en resa, säger Ericsson på Häckens hemsida.

Klubbchef Marcus Jodin:

– Martin har ett enormt driv och en strategisk höjd som varit en stor del av våra framgångar. Att han stannar är viktigt för BK Häckens fortsatta utveckling och vi är väldigt glada över att han stannar.

BK Häcken slutade tia i allsvenskan i fjol.



