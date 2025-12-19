Officiellt: Eriksson klar för Djurgården

Djurgårdens IF har presenterat ett nyförvärv.

Sara Eriksson, 22, kritar på ett treårskontrakt.

– Väldigt lockande att kunna flytta hem till Stockholm, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sara Eriksson och Linköping åkte ur damallsvenskan den gångna säsongen. Erikssons karriär fortsätter dock i den högsta ligan.

Under fredagen presenterades hon av Djurgårdens IF. Mittfältaren skriver ett treårskontrakt med Dif.

– Det är mycket som lockar med Djurgården. Dels är det en väldigt stor klubb med väldigt bra förutsättningar, sedan är det också en klubb med engagerade supportrar, vilket känns jättebra. Till sist var det också väldigt lockande att kunna flytta hem till Stockholm, säger Eriksson på klubbens hemsida.

Eriksson kommer att tränas av Willie Kirk i Djurgården, precis som hon gjorde i Linköping.

– Willie har varit jättebra. Det gick tyvärr inte som vi ville i Linköping, men jag tycker ändå att jag utvecklats mycket som spelare med honom som tränare. Under Willie fick jag spela lite mer offensivt än vad jag gjorde i Piteå, vilket jag tycker gick väldigt bra för mig på ett personligt plan, säger mittfältaren.

Djurgården slutade på en fjärdeplats i damallsvenskan 2025.