Officiellt: Ex-allsvensk klar för tysk klubb

Marcus Mathisen byter klubb i Tyskland.

Den förre allsvenska försvararen är klar för St. Pauli.

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Marcus Mathisen lämnar Magdeburg i samband med att kontraktet löper ut. Under fredagen presenterades dansken av St. Pauli, som åkte ur Bundesliga i fjol.

– Jag vill använda mina färdigheter och erfarenheter för att säkerställa att vi är stabila defensivt som ett lag och har en framgångsrik säsong, säger Mathisen på klubbens hemsida.

Mathisen har ett förflutet i svenska klubbar. 30-åringen har spelat för Halmstads BK, IK Sirius och Falkenberg.