Officiellt: Fermín López förlänger med Barcelona

Fermín López skriver nytt kontrakt med Barcelona.

Spanjoren kritar på ett avtal till 2031.

Foto: Alamy

Så sent som i fjol kopplades Fermín López ihop med en flytt från Barcelona. Nu står det dock klart att den spanska mittfältaren blir kvar i Katalonien.

Under fredagen meddelar Barcelona att parterna förlänger sitt avtal till den sista juni 2031.

Enligt den spanska sajten Mundo Deportivo uppges López få en rejäl lönehöjning på 50 procent. Där till kommer det att finnas prestationsbaserade bonusar.

López står noterad för totalt 29 mål och 22 assist på 114 matcher i Barcelona.