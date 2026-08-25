Officiellt: Finndell lämnar Djurgården

Hampus Finndell lämnar Djurgården.

Han är klar för polska Jagiellonia Bialystok.

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Djurgårdens Hampus Finndell saknades i matchtruppen under måndagen.

Nu kan Djurgården bekräfta att man säljer Finndell till den polska klubben Jagiellonia Bialystok.

– Det ska bli väldigt spännande att få spela för ett polskt topplag som dessutom deltar i Europa League. Samtidigt är det givetvis otroligt emotionellt att ta farväl av Djurgården. Det har inte varit ett lätt beslut att fatta, men när möjligheten kom kände jag att jag ändå ville ta den här chansen, säger han via klubbens uttalande och fortsätter:

– Men jag kommer självklart att sakna Djurgården, gänget på Kaknäs, supportrarna och alla övriga inom hela Djurgårdsfamiljen. Det har blivit många fina minnen sedan återkomsten med fantastiska Europa-kvällar, en härlig derbyvinst i våras och många sköna allsvenska segrar. Nu väntar dock ett nytt kapitel, så jag passar på att skicka en hälsning till hela Djurgårdsfamiljen och tackar för min tid här i DIF.

Fotbollschef Maximilian Hahn:

– Vi har nått en överenskommelse med Jagiellonia om Hampus Finndell, vilket ger honom möjlighet att ta ett nytt steg i karriären som är viktigt för honom rent personligen. Hampus är en stark karaktär och ett tydligt exempel på vad tålamod, tro och hårt arbete kan åstadkomma, då han tog en välförtjänt plats i laget som en viktig spelare för oss i år. Hampus kommer att saknas i Djurgården, men vi är uppriktigt glada för hans skull och ser denna övergång som en positivt utkomst för alla inblandade parter.