Officiellt: Fiorentina har ny tränare

Fiorentina har gjort klart med Paolo Vanoli som ny tränare.

54-åringen återvänder till klubben efter att Fabio Grosso fått lämna sin post.

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Under söndagen stod det klart att Serie A-jumbon Fiorentina valt att sparka tränaren Fabio Grosso.

Nu har klubben gjort klart med en ersättare. Paolo Vanoli tar över laget på tillfällig basis.

– Vi vill tacka Vanoli för den entusiasm med vilken han omedelbart tackade ja till chansen att ta över laget tillfälligt igen, skriver Fiorentina på sin hemsida.

54-åringen är därmed tillbaka i klubben. Vanoli tränade ”La Viola” under förra säsongen, då laget slutade på 15 plats i Serie A.