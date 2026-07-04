Officiellt: Förlänger lånet av Sirius-spelaren

Andreas Pyndt blir kvar på lån hos danska Fredericia.

Det bekräftar Sirius på sin hemsida.

– Vi önskar både Andreas och Fredericia ett stort lycka till med säsongen, säger Sirius chef för herrlaget Jonathan Ederström.

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Majoriteten av Andreas Pyndts tid i Sirius har spenderat på lån hos andra klubbar. Förra sommaren skev mittfältaren på en låneavtal med Fredericia, som åkte ur den danska högstaligan i fjol.

Avtalet med den danska klubben skulle gå ut den här sommaren men redan nu har ett nytt låneavtal förhandlats fram. Pyndt blir således kvar i Fredericia.

– En stor anledning till att vi lånade ut Andreas från första början var för att konkurrensen om mittfältspositionerna i Sirius var tuff och det är en konkurrens som bara har ökat med tiden, säger Siriur herrlagschef Jonathan Ederström till klubbens hemsida.

– Samtidigt har han haft en lyckad lånesejour i Danmark och när Fredericia uttryckte sitt intresse om att förlänga lånet, så kändes det som en bra lösning för alla parter. Vi önskar både Andreas och Fredericia ett stort lycka till med säsongen, tillägger han.

Den danska mittfältaren kom till Sirius från Silkeborg 2024. Han har även spenderat en lånesejour i IFK Göteborg. Totalt har Pyndt spelat 20 tävlingsmatcher för Sirius.





