Officiellt: Förre AIK-floppen till grekisk klubb

Benjamin Mbunga Kimpioka är klar för en ny klubb.

Den tidigare AIK-spelaren har presenterats av Asteras Tripolis i Grekland.

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Benjamin Mbunga Kimpioka har den senaste tiden spelat i turkiska Sivasspor. 2024 lämnade yttern AIK efter att ha gjort ett mål och en assist på 23 framträdanden. Då gick han till St. Johnstone i Skottland.

Nu har 26-åringen presenterats av grekiska Asteras Tripolis. Mbunga Kimpioka ansluter som bosman på ett kontrakt till sommaren 2028.

Den tidigare AIK-spelaren har även spelat för klubbar som Luzern, Torquay United och Tondela.