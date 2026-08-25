Officiellt: Förre Häcken-stjärnan återvänder till Sverige

Marika Bergman Ludin återvänder till Sverige.

Den förra Häcken-spelaren är klar för Elitettan och IFK Göteborg.

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Marika Bergman Ludin lämnade Sverige och BK Häcken i januari 2024 för spel i West Ham i Womens Super Leauge. Efter West Ham blev det ett halvår i Vålerenga och ett halvår i Lazio.

Nu står det klart att mittfältaren vänder hem.

Hon är klar för elitettan-klubben IFK Göteborg.

– Som blåvit sedan barnsben så är det definitivt en dröm som går i uppfyllelse och jag känner mig väldigt motiverad inför den uppgift som väntar under hösten. Blåvitt är på en bra plats och av de matcherna jag sett ser jag att det finns mycket potential i truppen. Dessutom spelar laget en fotboll som passar mina egenskaper som spelare väldigt bra, säger hon via klubbens uttalande.

Kontraktet är skrivet över 2026.

– Det är en spelare med en väldigt hög nivå och en erfarenhet som kommer att betyda mycket för oss. Hon har spelat på hög nivå både i Sverige och ute i Europa och vi vet att vi får in en skicklig mittfältare som kan bidra med mycket i vårt spel. Hon har varit borta från träning en period på grund av en tidigare sjukdom och är därför inte matchtränad ännu. Hon kommer att behöva lite tid för att bygga upp sig och komma tillbaka i full matchform, vilket innebär att debuten får vänta något. Vi känner oss samtidigt väldigt trygga i att hennes kvaliteter kommer att ge oss mycket under den spännande hösten som kommer, säger Peter Svanström, sportchef A-lag Dam.

IFK Göteborg ligger tvåa i elitettan och är därmed med i kampen om en plats i damallsvenskan.