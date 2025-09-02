Officiellt: Förre MFF-anfallaren klar för Legia Warsawa

Han var en av allsvenskans bästa anfallare för ett par år sedan.

Nu har han gjort klart med en ny klubb.

Under tisdagen står det klart att Antonio Colak har skrivit på för Legia Warsawa.

Foto: Bildbyrån

Det var under den allsvenska säsongen 2021 som Antonio Čolak, 31, gjorde sig ett namn i Malmö FF.

Detta då han var med och tog klubben till Champions League och vann SM-guld.

Sedan flytten från Sverige har 31-åringen spelat sin fotboll i klubbar som Rangers, Parma, PAOK och Spezia.

Nu fortsätter karriären i Polen.

Detta då det står klart att Colak har presenterats av storklubben Legia Warsawa.

– Legia är den bästa klubben i Polen, säger Colak till sin nya klubb.

Med Malmö FF noterades Antonio Colak för spel i 41 matcher där han gjorde 22 mål.