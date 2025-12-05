Officiellt: Förre United-spelaren lämnar Sydkorea

Jesse Lingard har hållit till i Sydkorea sedan 2024.

Nu står det klart att han lämnar.

Detta trots att klubben har försökt att få till en förlängning.

Foto: Bildbyrån

Den före detta Manchester United-spelaren Jesse Lingard, 32, har spelat för sydkoreanska FC Seoul sedan förra året.

Nu står det klart att han lämnar klubben – trots att de har försökt att få till en förlängning. Det skriver Seoul själva på sociala medier.

”Klubben har drivit på för en förlängning av hans kontrakt, men han har bestämt sig för att det är rätt tid att inleda en ny utmaning. Han har uttryckt en vilja att gå vidare till ett nytt steg”, skriver Seoul och fortsätter:

”FC Seoul har beslutat sig för att acceptera hans beslut med djup tacksamhet och respekt för Lingards symbolik och insatser efter att han på ett hängivet sätt tagit till sig laget de senaste två åren, till och med som lagkapten”.

Under engelsmannens tid i Seoul spelade han 66 matcher i vilka han gjorde 18 mål och tio assist. 32-åringens sista match för klubben blir den 10 december när hans Seoul möter Melbourne City i asiatiska Champions League.