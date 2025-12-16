Officiellt: Försvararen lämnar Malmö FF

Sanna Kullberg, 32, lämnar Malmö FF.

Det meddelar klubben under tisdagen.

– Min tid i Malmö FF kommer jag alltid att bära med mig med stor tacksamhet, säger Kullberg via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sanna Kullberg anslöt till Malmö FF inför säsongen 2024 och var med och tog upp klubben till damallsvenskan. Efter en säsong i damallsvenskan och en tredjeplats i tabellen står det nu klar att Kullberg lämnar klubben i samband med att hennes kontrakt löper ut.

Sanna Kullberg har haft en skadedrabbad säsong och var tillbaka i startelvan i Malmöderbyt mot Rosengård i augusti. Totalt blev det 10 matcher från start i år.

– Min tid i Malmö FF kommer jag alltid att bära med mig med stor tacksamhet. Föreningen gav mig möjlighet att uppleva vad en professionell arbetsmiljö innebär, med förutsättningar som gjorde det möjligt att utvecklas och prestera en bra fotboll. Ett särskilt varmt tack till mina lagkamrater – ni har varit som en familj för mig, och jag kommer att sakna er enormt. Att få dela glädje, utmaningar och framgångar med er har varit en av de största gåvorna under dessa år, säger hon via uttalandet.

Maxim Khalil, assisterande sportchef säger följande om att Kullberg lämnar klubben.

– Sanna har varit en väldigt viktig del av den här resan som vi har gjort. Hon kom in förra året som lagkapten och bar laget till en förstaplats i Elitettan och avancemang. Dessvärre har hon haft det tufft i år med skador, men kom sedan tillbaka starkt och tog en startplats under hösten, säger Maxim Khalil.