Officiellt: Foyston tar över Sarpsborg

Martin Foyston har ett nytt tränarjobb.

Engelsmannen tar över norska Sarpsborg.

– Jag ser fram emot det, säger Foyston på klubbens hemsida.

Martin Foyston fick sparken av Östers IF efter 22 omgångar i allsvenskan. Nu står det klart att engelsmannen tar över en ny klubb.

Foyston blir huvudtränare för norska Sarpsborg och skriver på ett kontrakt över säsongen.

– Jag har lång erfarenhet av norsk fotboll. Norge var mitt hem under lång tid med både landslaget och klubbfotbollen. Min son är född i Norge, så min familj är välkänd. När jag fick möjligheten att komma till Sarpsborg var det som om saker och ting föll på plats på ett perfekt sätt. Jag ser fram emot det, säger Martin Foyston på klubbens hemsida.

Svenske sportchefen Hampus Andersson om den nya tränaren.

– I Martin Foyston får vi en enorm motivator. Han är en skicklig proffs som trots sin unga ålder har ett fantastiskt CV. Foyston är supermotiverad att leda Sarpsborg 08 genom säsongen. Han är tydlig när det gäller kommunikation och att ställa krav på sina spelare och har en väldigt bra energi vilket vi tror kommer att vara viktigt för oss genom säsongen.

Foyston har tidigare tränat norska Strømsgodset, som assisterande till Per-Mathias Høgmo. Han har tidigare även tränat det norska landslaget.