Uppgifter: Barça-ikonen kan ta över som förbundskapten

Nederländerna är på jakt efter en ny förbundskapten.

Enligt uppgifter är den förre Barcelona-stjärnan Xavi ett alternativ.

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Kort efter Nederländernas uttåg ur VM stod det klart att Ronald Koeman lämnar som förbundskapten.

Arne Slot, som tidigare ryktats till rollen, har bekräftat att han inte tar över landslaget.

Nu rapporterar tidningen De Telegraaf att förbundet tittar på andra alternativ. Ett av dem är den tidigare Barcelona-stjärnan Xavi. 46-åringen kommer senast från att ha varit huvudtränare i Barça men har stått utan uppdrag sedan 2024. Enligt tidningen har det funnits en kontakt mellan parterna men det framgår inte hur Xavi ställer sig till jobbet.

Ett annat alternativ till förbundskaptensposten är, enligt tidningen, Roberto Martinez. Det nederländska förbundet sägs föra samtal med honom. Martinez lämnade som Portugals förbundskapten efter VM.