Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/ Alamy

Uppgifter: Mjällby-bud nobbat på norsk talang

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby AIF är ute efter Odd-målvakten Sebastian Hansen.
Men den norska klubben har nobbat ett bud igen, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Mjällby AIF tittar på att förstärka mellan stolparna. Tidigare rapporterade norska TV2 att Blekingeklubben visar intresse för Odd-keepern Sebastian Hansen, 19.

Mjällby ska då ha lagt ett bud på några miljoner kronor – men fått nobben.

Nu rapporterar samma kanal att Maif gjort ett nytt försök men att det också ska ha avvisats av Odd. Dessutom visar Molde intresse för Hansen – men har inte presenterat något bud ännu.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt