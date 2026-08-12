Uppgifter: Mjällby-bud nobbat på norsk talang

Mjällby AIF är ute efter Odd-målvakten Sebastian Hansen.

Men den norska klubben har nobbat ett bud igen, enligt uppgifter.

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Mjällby AIF tittar på att förstärka mellan stolparna. Tidigare rapporterade norska TV2 att Blekingeklubben visar intresse för Odd-keepern Sebastian Hansen, 19.

Mjällby ska då ha lagt ett bud på några miljoner kronor – men fått nobben.

Nu rapporterar samma kanal att Maif gjort ett nytt försök men att det också ska ha avvisats av Odd. Dessutom visar Molde intresse för Hansen – men har inte presenterat något bud ännu.