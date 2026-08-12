Uppgifter: Mjällby-bud nobbat på norsk talang
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Mjällby AIF är ute efter Odd-målvakten Sebastian Hansen.
Men den norska klubben har nobbat ett bud igen, enligt uppgifter.
Mjällby AIF tittar på att förstärka mellan stolparna. Tidigare rapporterade norska TV2 att Blekingeklubben visar intresse för Odd-keepern Sebastian Hansen, 19.
Mjällby ska då ha lagt ett bud på några miljoner kronor – men fått nobben.
Nu rapporterar samma kanal att Maif gjort ett nytt försök men att det också ska ha avvisats av Odd. Dessutom visar Molde intresse för Hansen – men har inte presenterat något bud ännu.
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