Alejandro Garnacho lämnar Manchester United.

Han har skrivit på ett sjuårskontrakt med Chelsea.

Alejandro Garnacho, 21, har den senaste tiden stått utanför Manchester Uniteds träningar under sommaren. Nu tar han steget till en annan Premier League-klub, nämligen Chelsea.



Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Chelsea omkring 510 miljoner kronor för att säkra den argentinske ytterns tjänster.

– Det är ett otroligt ögonblick för mig och min familj att ansluta till den här klubben. Att komma till världsmästaren efter att ha sett klubblags-VM är magiskt, säger Garnacho på Chelseas hemsida.

Kontraktet med Londonklubben sträcker sig till juni 2032, vilket markerar starten på ett nytt kapitel i Garnachos karriär.