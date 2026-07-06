Officiellt: Glasner tar över Nottingham Forest

Nottingham Forest har gjort en prestigevärvningen på tränarposten.

Oliver Glasner tar nu över rodret.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

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Nottingham Forest har betat av fyra tränare på drygt två och en halv säsong. Nu har klubben gjort klart med nästa namn på tränarbänken. Oliver Glasner har annonserats som ny tränare för Forest.

Glasner kommer senast från uppdraget i Crystal Palace som under österrikarens ledning tagit på en FA-cuptitel, en Conference League-titel och en Community Shield – klubbens enda pokaler i historien.

– Oliver är en vinnare. Han har förtjänat framgång genom sitt ledarskap, sin personlighet och den fotbollsstil hans lag spelar. Vi tror att han är rätt person att leda oss in i nästa kapitel, och jag är glad över att välkomna Oliver till klubben, säger Forest-ägaren Evangelos Marinakis till klubbens hemsida.

Österrikaren har även vunnit Europa League med Eintracht Frankfurt. Därtill har han tränat lag som Wolfsburg, LASK och SV Ried.

Nottingham Forest slutade på en 16:e plats i Premier League förra säsongen och tog sig till semifinal i Europa League, där man åkte ut mot ligakonkurrenten Aston Villa.