Officiellt: Greenwood klar för turkisk gigant
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Mason Greenwood flyttar till Turkiet.
Engelsmannen är klar för Fenerbahce.
Mason Greenwood, 24, lämnar Marseille. Engelsmannen svarade för 48 mål och 17 assist på 81 matcher i den franska storklubben. Nu står det klart att han lämnar.
Greenwood fortsätter karriären i turkiska Fenerbahce. På sin officiella hemsida skriver Fenerbahce att övergångssumman landar på 39 miljoner euro, vilket motsvarar 430 miljoner kronor. Betalningen kommer att ske i tre delar över tre år till.
Mason Greenwood har tidigare spelat för Manchester United men släpptes billigt efter att bland annat ha anklagats för våldtäkt.
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