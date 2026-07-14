Officiellt: Greenwood klar för turkisk gigant

Mason Greenwood flyttar till Turkiet.

Engelsmannen är klar för Fenerbahce.

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Mason Greenwood, 24, lämnar Marseille. Engelsmannen svarade för 48 mål och 17 assist på 81 matcher i den franska storklubben. Nu står det klart att han lämnar.

Greenwood fortsätter karriären i turkiska Fenerbahce. På sin officiella hemsida skriver Fenerbahce att övergångssumman landar på 39 miljoner euro, vilket motsvarar 430 miljoner kronor. Betalningen kommer att ske i tre delar över tre år till.

Mason Greenwood har tidigare spelat för Manchester United men släpptes billigt efter att bland annat ha anklagats för våldtäkt.