Tiden i Häcken har inte blivit en succé.

Nu lånas Nikola Zecevic, 21, ut till Zeleznicar.

– Nikola kommer från en tuff säsong, säger fotbollschef Martin Ericsson.

Foto: Bildbyrån

Det har bara blivit fem allsvenska matcher, varav en från start, för Nikola Zecevic denna säsong. Nu lämnar Häcken-försvararen på lån till serbiska FK Zeleznicar.

– Nikola kommer från en tuff säsong med väldigt lite speltid, vilket varken vi eller Nikola ser som en optimal situation. Med detta lån ser vi att Nikola får kontinuitet i speltid som en ung spelare i hans ålder behöver för att fortsätta utvecklas, säger BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Mittbacken anslöt till Häcken förra året för en övergångssumma på omkring en miljon euro (motsvarande omkring 11 miljoner kronor).

Nikola Zecevic:

– Tiden i Häcken har varit väldigt fin och lärorik, även om jag såklart hade velat få mer speltid och chans att visa upp mig. Men det här steget ger mig bättre möjligheter visa vad jag går för, vilket jag ser fram emot, säger han.

Lånet gäller fram till nästa sommar.