Svarade upp mot hånen på 3Arena: ”Jag överreagerade”

STOCKHOLM. Amin Boudri var inte den enda som fick syna det röda kortet under gårdagskvällen på 3Arena.

Rakóws fystränare Paweł Drechsler visades ut redan i första halvlek och hånades därefter rejält från Hammarbys supportrar – där polacken svarade upp med gester.

– Jag ville bara markera att de skulle fokusera på matchen, inte på mig, säger Drechsler till FotbollDirekt.

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Raków Częstochowa är vidare till Conference League-playoff mot Hajduk Split, detta efter 1-0 mot Hammarby på svensk mark i går.

Båda lagen var pressade att vinna efter en mållös tillställning i Polen veckan innan och anspänningen märktes.

Det smällde rejält mellan Amin Boudri och ivorianen Dieudonné Gaucho Debohi flera gånger om och i 54:e minuten fick Boudri sitt andra gula kort och visades ut för Hammarby i 0-1-underläge.

Det blev inga fler mål i matchen och därmed blev greken Stratos Svarnas den som skickade polackerna vidare.

Efteråt ville Hammarbys kapten Nahir Besara inte syndabocksstämpla Boudri för utvisningen – och faktum är att det inte bara var Bajens rekordaffär från Los Angeles FC som fick rött kort under gårdagskvällen.

Redan i första halvlek visade den italienska domaren Luca Pairetto rött kort till Rakóws fystränare Paweł Drechsler – som därefter fick följa med Hammarbys säkerhetspersonal hela vägen från bänken upp till pressläktaren och häcklades då rejält av de grönvita supportrarna.

– Det är okej, säger den bitiga polacken till FD som svarade tillbaka mot Bajenfansen med gester.

– Jag ville bara markera att de skulle fokusera på matchen, inte på mig. Jag är ingen viktig person, men matchen är det.

Rydström tillrättavisade polska bänken: ”Han sa åt oss”

Drechsler är själv oförstående till att han visades ut.

– Vi åkte på flera fouls i rad från Hammarby och jag kanske överreagerade… Hammarbys tränare (Henrik Rydström) sa åt oss på bänken att vi pratade hela tiden och jag visade honom lite tecken, men det var inte rött kort, säger Drechsler och fortsätter:

– När jag blev tillsagd av fjärdedomaren stod jag bara upp, jag gjorde ingenting. Men fjärdedomaren sa ändå åt huvuddomaren och när han sprang ut mot mig förväntade jag mig gult kort, inte rött.

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