Officiellt: Häcken säljer Wickenheiser

Foto: Bildbyrån

Carly Wickenheiser anslöt till BK Häcken inför säsongen i fjol. Nu står det klart att guldhjälten från förra året säljs till North Corlina Courage i den amerikanska ligan.

– Att klubben tog hit mig och allt jobb tränarna lagt ner kommer jag att vara evigt tacksam för, säger hon. De har gjort det roligt att utmanas och i en miljö där alla har så höga ambitioner tvingas man växa, bli smartare och snabbare, säger hon på klubbens hemsida.

Fotbollschefen Martin Ericsson menar att han gärna sett att Winchester blev kvar på Hisingen.

– Vi ville inte bli av med Carly, framför allt inte så nära inpå kvartsfinalen i Europa Cup. Men där fanns en utköpsklausul som North Corlina Courage vetat om och som nu nyttjats.