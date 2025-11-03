Officiellt: Häcken värvar ivoriansk talang

BK Häcken stärker truppen.

18-årige Abdoulaye Doumbia har presenterats av klubben.

– Jag är så glad att vara här, säger han på Häckens hemsida.

Under måndagen presenterar BK Häcken ett nyförvärv. Det är 18-årige Abdoulaye Doumbia som ansluter från den ivorianska klubben ASEC Mimosas, som är känt för att ta fram talanger från Elfenbenskusten.

– Jag är så glad att vara här i en så stor klubb som BK Häcken. Alla är trevliga och alla spelare och ledare har välkomnat mig och fått mig att känna mig trygg, säger Doumbia på Häckens hemsida och fortsätter:

– Jag är väldigt förväntansfull och längtar efter att få spela mina första matcher med laget. Jag är väldigt lycklig och jag hoppas och tror att vi kommer göra bra saker tillsammans.

Häckens fotbollschef Martin Ericsson om nyförvärvet:

– Det är en central mittfältare och bollvinnare med stor arbetskapacitet, som också har ett bra passningsspel i grunden, utvecklar han. Vi ser honom i första hand som defensiv mittfältare, men han kan också spela mer offensivt eller som mittback, säger han.

Doumbia är bekant med Göteborg sedan tidigare då han deltog i Gothia Cup förra året.