Han värvades från Genoa förra året – och har spelat med klubbens U19-lag.

Nu flyttar Halmstads BK upp Vincent Johansson till A-truppen på permanent basis.

Detta då han skrivit ett kontrakt med HBK till och med säsongen 2028.

Det var under fjolåret som Vincent Johansson, 19, flyttade hem till Halmstads BK efter spel i italienska Genoa.

Sedan dess har den offensiva mittfältaren hållit till i klubbens U19-lag, fram tills nu.

Under onsdagen står det nämligen klart att Johansson har skrivit på ett A-lagskontrakt med HBK, som sträcker sig till säsongen 2028.

– Det känns jättekul att skriva på, det har man drömt om sedan barnsben. Ser verkligen fram emot att kunna utvecklas och bidra till laget, säger Vincent Johansson i ett uttalande.





