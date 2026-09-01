Officiellt: Hammarby lyfter upp Linder

Bajen lyfter upp talang från akademin till A-laget.

Anna Linder belönas med det efter succéinhoppen.

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Hammarby meddelar under tisdagen att man lyfter upp talangen Anna Linder från akademin till A-laget. Under lördagens match mot Vittsjö gjorde hon debut i A-laget när hon stod för ett succéinhopp. Nu belönas hon med ett A-lagskontrakt.

– Under sommaren har flera akademispelare tagit större och större plats i vårt damlag, och det är vi väldigt glada över. Anna är den senaste spelaren som vi nu gläds åt att få ha i vårt damlag permanent. Eloge till Anna som jobbat stenhårt för att vara väl förberedd när chansen kommit, och till de tränare och ledare som jobbat med henne i flickakademin, säger Hammarby Fotbolls tekniske chef Adrian Båge von Heijne via uttalandet.

Flickakademichef Magnus Bodsgård:

– Anna är en ambitiös offensiv mittfältare som är tekniskt skicklig och duktig på att hantera boll, både i trånga ytor och genom att driva boll när ytan ges för det. Hon är dessutom en spelare som springer mycket, gärna i djupled, vilket gör henne till ett hot för motståndarnas backlinje.

Hon skriver ett avtal fram till sommaren 2029.