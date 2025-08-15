Officiellt: Hammarby värvar Okeke

Hammarby förstärker offensiven – från Norge hämtas 23-årige yttern Obilor Okeke, som skrivit på ett långtidskontrakt.

– Ser fram emot att vara en del av Hammarby, säger han till klubbens hemsida.

Hammarby har gjort klart med Obilor Okeke. Den 23-årige norrmannen ansluter från KFUM Oslo och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över fyra och ett halvt år.

Okeke har gjort sex mål och två assist på elva matcher i den norska högstaligan den här säsongen.



– Jag ser fram emot att vara en del av Hammarby. Jag spelar med passion och gillar både att skapa och göra mål. Jag vill bidra till klubbens framgång, säger han till klubbens hemsida.

Enligt Expressen betalar Hammarby omkring fyra miljoner kronor för övergången, plus ett bonuspaket på cirka 1,5 miljon kronor.



– ”Obi” ger oss fart, djupledshot och en spets vi behöver. Han är redan etablerad i skandinavisk fotboll och vi är glada att få in honom, säger sportchef Mikael Hjelmberg.