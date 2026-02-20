Officiellt: Heitinga lämnar Spurs – trio ersätter

John Heitinga tackar för sig i Tottenham Hotspur.

Klubben presenterar tre nya ledare i staben.

Foto: Alamy

Nyligen sparkade Tottenham Hotspur huvudtränaren Thomas Frank. Dansken ersattes i sin tur av Igor Tudor.

Nu meddelar klubben en förändring bland lagets assisterande tränare. Justin Cochrane, Chris Haslam och John Heitinga, som anslöt i januari, lämnar samtidigt som ersätts med en ny trio.

Bruno Saltor ansluter som assisterande tränare, Tomislav Rogic som målvaktstränare och fystränaren Riccardo Ragnacci.

John Heitinga har tidigare varit huvudtränare i Ajax.